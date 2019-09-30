Законопроект о легализации игорного бизнеса внесут в ВР в ближайшие дни - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В ближайшие дни в Верховную Раду Украины внесут законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Первый главный законопроект касается легализации игорного бизнеса. Мы хотим, чтобы эта большая беда исчезла с улицы. Правительство разработало законопроект, вчера мы его проголосовали. В ближайшие дни он будет внесен в парламент", - сказал Гончарук.
По его словам, цель этого законопроекта - защита людей, которые являются зависимыми, и убрать с улиц игровые залы и автоматы.
Ранее УНН сообщал, что предложенное Президентом Украины принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса поддерживает 47% украинцев.