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Ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу підтримує 47% українців – опитування

Ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу підтримує 47% українців – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Запропоноване Президентом України ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу підтримує 47% українців. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.

Результати опитування свідчать,що 47% підтримують пропозицію Президента стосовно ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу до 1 грудня 2019 року, а не підтримують 34%.

Також, 66% респондентів підтримують запропоноване Президентом України ухвалення закону про детінізацію та легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня 2019 р. (не підтримують 14%).

Довідка: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв УНН, до 1 грудня в Україні мають бути розроблені і ухвалені в парламенті закони про легалізацію грального бізнесу й видобутку бурштину.

Нагадаємо, УНН з’ясовував, чи підтримують "слуги народу" легалізацію проституції, грального бізнесу та канабісу.

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