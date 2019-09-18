Принятие закона о легализации игорного бизнеса поддерживает 47% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Предложенное Президентом Украины принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса поддерживает 47% украинцев. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.
Результаты опроса свидетельствуют, что 47% поддерживают предложение Президента относительно принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря 2019 года, а не поддерживают 34%.
Также, 66% респондентов поддерживают предложенное Президентом Украины принятия закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 14%).
Справка: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Как сообщал УНН, до 1 декабря в Украине должны быть разработаны и приняты в парламенте законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.
Напомним, УНН выяснял поддерживают ли "слуги народа" легализацию проституции, игорного бизнеса и канабиса.