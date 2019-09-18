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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68645 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112868 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104682 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111527 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120201 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148574 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148885 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Принятие закона о легализации игорного бизнеса поддерживает 47% украинцев - опрос

Принятие закона о легализации игорного бизнеса поддерживает 47% украинцев - опрос

Киев  •  УНН

 • 10909 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Предложенное Президентом Украины принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса поддерживает 47% украинцев. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.

Результаты опроса свидетельствуют, что 47% поддерживают предложение Президента относительно принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря 2019 года, а не поддерживают 34%.

Также, 66% респондентов поддерживают предложенное Президентом Украины принятия закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 14%).

Справка: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНН, до 1 декабря в Украине должны быть разработаны и приняты в парламенте законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Напомним, УНН выяснял поддерживают ли "слуги народа" легализацию проституции, игорного бизнеса и канабиса.

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