От легализации игорного бизнеса в бюджет планируют получить 2-3,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. За счет легализации игорного бизнеса в бюджет планируют получить 2-3,5 млрд грн. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“Доходная часть бюджета — 2-3,5 млрд грн мы за счет легализации игорного бизнеса в бюджет получим. Но, конечно, надо считать. Нужно понять закон будет принят. Единственное что могу сказать сейчас — в плане денег нам терять нечего”, — сказал Гончарук.
Напомним, в ближайшие дни в Верховную Раду Украины внесут законопроект о легализации игорного бизнеса.