От легализации игорного бизнеса в бюджет планируют получить 2-3,5 млрд грн

“Доходная часть бюджета — 2-3,5 млрд грн мы за счет легализации игорного бизнеса в бюджет получим. Но, конечно, надо считать. Нужно понять закон будет принят. Единственное что могу сказать сейчас — в плане денег нам терять нечего”, — сказал Гончарук.

Напомним, в ближайшие дни в Верховную Раду Украины внесут законопроект о легализации игорного бизнеса.