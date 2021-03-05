Від COVID-19 вакцинували вже більше тисячі військовослужбовців у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, повідомляє УНН із посиланням на пресцентрі штабу ООС.
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"Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що інформація щодо кількості вакцинованих за добу військовослужбовців та залишок вакцини щоденно передається до Міністерства охорони здоров’я України для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.
Також в ООС нагадують, що на сьогодні Збройні Сили України отримали від Міністерства охорони здоров’я України 14000 доз вакцини Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом сумісно з британсько-шведською компанією AstraZeneca та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.
Що було раніше
25 лютого цього року в районі проведення операції Об’єднаних сил почали вакцинацію від COVID-19.
Доповнення
Головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим розповів, що з 40 тис. військовослужбовців у зоні ООС, лише 7 тис. дали згоду на вакцинацію від COVID-19.