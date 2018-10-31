Вибухівку на вході в архангельське ФСБ підірвав 17-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці в тамбурі будівлі РУФСБ Росії по Архангельській області стався вибух. За попередньою інформацією, в результаті події загинув 17-річний місцевий житель, який проніс в будівлю саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Слідчий комітет РФ.
"В результаті вибуху отримали різні поранення троє співробітників РУФСБ. За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 КК РФ (терористичний акт) і ч.1 ст. 222 КК РФ (незаконне носіння боєприпасів)", - повідомили в прес-службі.
На місце події виїхав керівник регіонального слідчого управління, слідчі, криміналісти та співробітники інших правоохоронних органів.
Встановлено особу загиблого. В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину. Допитуються свідки, призначені необхідні експертизи.
Як повідомляв УНН, під час вибуху в Архангельську постраждали три співробітники ФСБ.
Нагадаємо, вибух стався на вході в будівлю управління ФСБ по Архангельській області Росії, одна людина загинула, троє госпіталізовані.