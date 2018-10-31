Вибухівку на вході в архангельське ФСБ підірвав 17-річний хлопець

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці в тамбурі будівлі РУФСБ Росії по Архангельській області стався вибух. За попередньою інформацією, в результаті події загинув 17-річний місцевий житель, який проніс в будівлю саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Слідчий комітет РФ.