Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану

“Уряд затвердив проект Указу Президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв’язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута”, — пише він.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.