Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна надасть Лівану гуманітарну допомогу у зв’язку із вибухом у Бейруті. Про це у своєму Telegram-каналі написав Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.
“Уряд затвердив проект Указу Президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв’язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута”, — пише він.
Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.