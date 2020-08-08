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19 березня, 18:42 • 37680 перегляди

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19 березня, 10:24 • 112721 перегляди

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Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану

Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна надасть Лівану гуманітарну допомогу у зв’язку із вибухом у Бейруті. Про це у своєму Telegram-каналі написав Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.

“Уряд затвердив проект Указу Президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв’язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута”, — пише він.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.

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