Венс зустрівся з критиком Білого дому від республіканців, щоб обговорити законопроєкт Трампа про податки і витрати

Віце-президент США Джей Ді Венс зустрівся у Капітолії із сенатором від штату Вісконсин Роном Джонсоном, щоб обговорити підтримку пакету законопроєктів про скорочення податків і витрат, ініційованого президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на свої джерела, передає УНН.

Деталі

Представник адміністрації Трампа спробував переконати сенатора Джонсона, що пакет законів про регулювання державних фінансів, який називають популістичним та нереалістичним, вартий підтримки. Про це виданню розповіло джерело на правах анонімності.

Рон Джонсон — сенатор від республіканців, який дуже критикував законопроект Трампа про скорочення податків і витрат, стверджуючи, що законодавство недостатньо продумане та узгоджене для скорочення державних витрат.

Венс і Джонсон обговорили законопроект, і Білий дім оптимістично налаштований щодо можливості підтримки законопроекту Джонсоном, за словами джерела, але незрозуміло, яким буде цей шлях.

Доповнення

Пакет законопроєктів "One Big Beautiful Bill", як його назвав президент США Дональд Трамп (скорочено — BBB) зараз саме перебуває на розгляді в Сенаті США. У законодавчої ініціативи адміністрації Трампа багато критиків, зокрема, і серед однопартійців.

Саме цей пакет законопроєктів став каменем спотикання між Дональдом Трампом та американським мільярдером Ілоном Маском, який зіграв визначальну роль у приході Трампа вдруге до влади у США. Маск заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".

Основні претензії критиків:

Різке збільшення дефіциту та державного боргу

За оцінками Бюджетного управління Конгресу, BBB призведе до зростання дефіциту на $2.4 трлн за 10 років та збільшення боргу у $2.6–5.7 трлн залежно від підрахунку. Ця перспектива через брак достатнього росту економіки викликає занепокоєння навіть серед республіканців, для яких фінансова дисципліна є пріоритетом.

Урізання соціальних програм

Пропонується значне зменшення фінансування Medicaid та SNAP, що може позбавити медичного страхування приблизно 11 млн американців до 2034 року.

Визначення нових вимог до роботи для отримання соцдопомоги також піддається критиці — зокрема, з погляду соціальної справедливості та захисту вразливих категорій.

Нерівномірний розподіл вигод

Розширення податкових пільг для поодиноких домогосподарств (податок на чайові, надурочні, інвестиції, естейт) в основному вигідно багатшим верствам населення. Початковий внесок у "Trump Accounts" ($1 000 на дитину + до $5 000 щорічно) отримує критику через непропорційність користі: заможні сім’ї отримують більший приріст доходу.

Відмова від чистої енергетики та скорочення інвестицій

BBB скасовує стимули для відновлювальної енергетики — це критикують як назадню політику щодо енергетичної незалежності. Відсутність постійних стимулів для інвестицій у R&D або виробництво — недостатньо "проростових" заходів у масштабі, потрібному для довгострокового економічного росту.

Ускладнення податкового кодексу

Реформи додають нові пільги (на чайові, пенсії, кредити на авто), що робить підаткову систему більш складною і марудною для звичайних платників податків.