Венс встретился с критиком Белого дома от республиканцев, чтобы обсудить законопроект Трампа о налогах и расходах

Вице-президент США Джей Ди Венс встретился в Капитолии с сенатором от штата Висконсин Роном Джонсоном, чтобы обсудить поддержку пакета законопроектов о сокращении налогов и расходов, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Представитель администрации Трампа попытался убедить сенатора Джонсона, что пакет законов о регулировании государственных финансов, который называют популистским и нереалистичным, достоин поддержки. Об этом изданию рассказал источник на правах анонимности.

Рон Джонсон — сенатор от республиканцев, который очень критиковал законопроект Трампа о сокращении налогов и расходов, утверждая, что законодательство недостаточно продумано и согласовано для сокращения государственных расходов.

Венс и Джонсон обсудили законопроект, и Белый дом оптимистично настроен относительно возможности поддержки законопроекта Джонсоном, по словам источника, но непонятно, каким будет этот путь.

Дополнение

Пакет законопроектов "One Big Beautiful Bill", как его назвал президент США Дональд Трамп (сокращенно — BBB) сейчас находится на рассмотрении в Сенате США. У законодательной инициативы администрации Трампа много критиков, в частности, и среди однопартийцев.

Именно этот пакет законопроектов стал камнем преткновения между Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском, который сыграл определяющую роль в приходе Трампа во второй раз к власти в США. Маск заявил, что больше не может молчать, назвав документ "отвратительной гадостью".

Основные претензии критиков:

Резкое увеличение дефицита и государственного долга

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, BBB приведет к росту дефицита на $2.4 трлн за 10 лет и увеличению долга в $2.6–5.7 трлн в зависимости от подсчета. Эта перспектива из-за нехватки достаточного роста экономики вызывает беспокойство даже среди республиканцев, для которых финансовая дисциплина является приоритетом.

Урезание социальных программ

Предлагается значительное уменьшение финансирования Medicaid и SNAP, что может лишить медицинской страховки примерно 11 млн американцев до 2034 года.

Определение новых требований к работе для получения соцпомощи также подвергается критике — в частности, с точки зрения социальной справедливости и защиты уязвимых категорий.

Неравномерное распределение выгод

Расширение налоговых льгот для одиночных домохозяйств (налог на чаевые, сверхурочные, инвестиции, эстейт) в основном выгодно более богатым слоям населения. Начальный взнос в "Trump Accounts" ($1 000 на ребенка + до $5 000 ежегодно) получает критику из-за непропорциональности пользы: состоятельные семьи получают больший прирост дохода.

Отказ от чистой энергетики и сокращение инвестиций

BBB отменяет стимулы для возобновляемой энергетики — это критикуют как обратную политику относительно энергетической независимости. Отсутствие постоянных стимулов для инвестиций в R&D или производство — недостаточно "проростовых" мероприятий в масштабе, необходимом для долгосрочного экономического роста.

Усложнение налогового кодекса

Реформы добавляют новые льготы (на чаевые, пенсии, кредиты на авто), что делает налоговую систему более сложной и утомительной для обычных налогоплательщиков.