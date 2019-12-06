Венеціанська комісія: ПАРЄ не зобов'язана відмовляти в участі російській делегації

ukru
18:19 • 50469 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 107743 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107874 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156768 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130502 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 154340 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147437 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128794 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172457 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268864 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
50 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 98024 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106859 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 121088 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106413 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87775 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87775 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156766 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 154338 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147435 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 50466 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 27681 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 24554 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106413 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113797 перегляди
Актуальне
Венеціанська комісія: ПАРЄ не зобов'язана відмовляти в участі російській делегації

Венеціанська комісія: ПАРЄ не зобов'язана відмовляти в участі російській делегації

Київ • УНН

 • 10414 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи не зобов'язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена Ради, яка анексуваоа частину іншої держави. До такого рішення, зміст якого є у розпорядженні УНН, прийшла в п'ятницю Венеціанська комісія.

Так, Рада експертів з конституційного права Венеціанської комісії прийшла до висновку про те, що, хоча згідно з міжнародним правом існує чітке зобов'язання не лише для всіх держав, а й для міжнародних організацій не визнавати анексію, прямо або побічно, це не обов'язково зобов'язує Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) відмовляти в повноваженнях делегації держави, яка здійснює анексію.

У доповіді наголошується, що повноваження залишаються оспорюваними до відкриття сесії ПАРЄ 2020 року, коли всі держави-члени, включаючи Росію, повинні будуть представити списки своїх нових делегацій.

У Венеціанці підкреслили, що "анексія є незаконним актом". У той же час експерти прийшли до висновку, що, під час ухвалення рішення про ратифікацію або відмову в повноваженнях делегації, що складається з членів парламенту, які були обрані в загальнонаціональному виборчому окрузі, включаючи територію, що не визнана на міжнародному рівні як частина держави, яка здійснює анексію, необхідно "вивчити вплив включення приєднаної території на остаточні результати виборів, приділяючи належну увагу принципу пропорційності".

Венеціанська комісія вважає, що стосовно загальнонаціональних виборчих округів "передбачене міжнародним правом зобов'язання Парламентської асамблеї не визнавати анексію не обов'язково тягне за собою зобов'язання відмовити у повноваженнях всій делегації держави, яка здійснює анексію".

Відзначається, що повинні бути можливими й інші варіанти обмежень, і ПАРЄ може розглянути питання про збільшення діапазону таких варіантів в майбутньому.

Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ повернула повноваження делегації РФ в повному обсязі.

Пізніше в червні в ПАРЄ одне з заперечень повноважень російської делегації відправили в Венеціанську комісію для отримання правових висновків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05