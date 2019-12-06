Венеціанська комісія: ПАРЄ не зобов'язана відмовляти в участі російській делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи не зобов'язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена Ради, яка анексуваоа частину іншої держави. До такого рішення, зміст якого є у розпорядженні УНН, прийшла в п'ятницю Венеціанська комісія.
Так, Рада експертів з конституційного права Венеціанської комісії прийшла до висновку про те, що, хоча згідно з міжнародним правом існує чітке зобов'язання не лише для всіх держав, а й для міжнародних організацій не визнавати анексію, прямо або побічно, це не обов'язково зобов'язує Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) відмовляти в повноваженнях делегації держави, яка здійснює анексію.
У доповіді наголошується, що повноваження залишаються оспорюваними до відкриття сесії ПАРЄ 2020 року, коли всі держави-члени, включаючи Росію, повинні будуть представити списки своїх нових делегацій.
У Венеціанці підкреслили, що "анексія є незаконним актом". У той же час експерти прийшли до висновку, що, під час ухвалення рішення про ратифікацію або відмову в повноваженнях делегації, що складається з членів парламенту, які були обрані в загальнонаціональному виборчому окрузі, включаючи територію, що не визнана на міжнародному рівні як частина держави, яка здійснює анексію, необхідно "вивчити вплив включення приєднаної території на остаточні результати виборів, приділяючи належну увагу принципу пропорційності".
Венеціанська комісія вважає, що стосовно загальнонаціональних виборчих округів "передбачене міжнародним правом зобов'язання Парламентської асамблеї не визнавати анексію не обов'язково тягне за собою зобов'язання відмовити у повноваженнях всій делегації держави, яка здійснює анексію".
Відзначається, що повинні бути можливими й інші варіанти обмежень, і ПАРЄ може розглянути питання про збільшення діапазону таких варіантів в майбутньому.
Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ повернула повноваження делегації РФ в повному обсязі.
Пізніше в червні в ПАРЄ одне з заперечень повноважень російської делегації відправили в Венеціанську комісію для отримання правових висновків.