Венеціанська комісія: ПАРЄ не зобов'язана відмовляти в участі російській делегації

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи не зобов'язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена Ради, яка анексуваоа частину іншої держави. До такого рішення, зміст якого є у розпорядженні УНН, прийшла в п'ятницю Венеціанська комісія.