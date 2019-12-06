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Венецианская комиссия: ПАСЕ не обязана отказывать в участии российской делегации

Венецианская комиссия: ПАСЕ не обязана отказывать в участии российской делегации

Киев  •  УНН

 • 10412 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы не обязана отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена Совета, аннексировавшего часть другого государства. К такому решению, содержание котрого имеется в распоряжении УНН, пришла в пятницу Венецианская комиссия.

Так, Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии пришел к выводу о том, что, хотя согласно международному праву существует четкое обязательство не только для всех государств, но и для международных организаций не признавать аннексию, прямо или косвенно, это не обязательно обязывает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отказывать в полномочиях делегации аннексирующего государства.

В докладе отмечается, что полномочия остаются оспариваемыми до открытия сессии ПАСЕ 2020 года, когда все государства-члены, включая Россию, должны будут представить списки своих новых делегаций.

В Венецианке подчеркнули, что "аннексия является незаконным актом". В то же время эксперты пришли к выводу, что, во время принятия решения о ратификации или отказе в полномочиях делегации, состоящей из членов парламента, которые были избраны в общенациональном избирательном округе, включая территорию, не признанную на международном уровне как часть аннексирующего государства, необходимо "изучить влияние включения присоединенной территории на окончательные результаты выборов, уделяя должное внимание принципу пропорциональности".

Венецианская комиссия считает, что в отношении общенациональных избирательных округов "предусмотренное международным правом обязательство Парламентской ассамблеи не признавать аннексию не обязательно влечет за собой обязательство отказать в полномочиях всей делегации аннексирующего государства".

Отмечается, что должны быть возможны и другие варианты ограничений, и ПАСЕ может рассмотреть вопрос об увеличении диапазона таких вариантов в будущем.

Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме. 

Позже в июне в ПАСЕ одно из возражений полномочий российской делегации отправили в Венецианскую комиссию для получения правовых заключений. 

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