Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

Велика Британія та Європейський Союз просуватимуться з переговорами про те, як конфіскувати заморожені російські активи, щоб спільно збільшити витрати на оборону, на тлі того, як шукають способи посилити економічний тиск на російського диктатора володимира путіна перед будь-якими мирними переговорами щодо припинення його війни з Україною, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Девід Ламмі та головний дипломат ЄС Кая Каллас розглянуть "інноваційні ініціативи" щодо спільного збільшення європейського оборонного фінансування та підвищення військової готовності на зустрічі у Лондоні у вівторок, повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

За словами людей, знайомих із цим питанням, переговори включатимуть те, як Європа забезпечує собі належне юридичне та фінансове прикриття для конфіскації мільярдів російських активів - ідеться у публікації.

Прогрес досягається, попри опір деяких європейських країн, таких як Бельгія та Німеччина, які, як і раніше, стурбовані тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави відповідно до міжнародного права та вплинути на євро, заявили вони.

"Це не Сполучені Штати постійно висловлюють стурбованість щодо суверенних активів... насправді це стосується Європи", - заявив Ламмі у Палаті громад у понеділок. Зміна адміністрації в Німеччині може дозволити країні змінити свою позицію щодо цього питання, сказав він.

Ламмі та Каллас також обговорять пропозицію ЄС про те, щоб дозволити державам-членам інвестувати 150 млрд євро (164 млрд доларів США) кредитів ЄС в оборонне обладнання, які можуть бути витрачені на зброю з деяких третіх країн, як-от Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, повідомили люди. Великій Британії не доведеться платити у фонд, але вона виграє від того, що держави ЄС розміщуватимуть замовлення у британських оборонних фірм.

"Життєво важливо, щоб ми покращили наше партнерство з ЄС і працювали разом, щоб покласти край цій війні та забезпечити безпеку всіх наших громадян", - сказав Ламмі у своїй заяві.

Доповнення

Зусилля Європи щодо посилення тиску на росію передували черговій розмові між президентом США Дональдом Трампом та путіним у вівторок. США наполягають, щоб росія погодилася на 30-денне припинення вогню, яке Україна, за її словами, готова прийняти.

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

ЄС, країни "Групи семи" та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів та готівки, в основному через бельгійську клірингову палату Euroclear. Санкції, накладені на відомих російських осіб, заморозили ще близько 58 мільярдів доларів активів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки.

На саміті "коаліції охочих" обговорили долю заморожених активів рф