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Великобритания и ЕС ведут переговоры о конфискации замороженных активов рф - Bloomberg

Киев • УНН

 • 21123 просмотра

Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления давления на путина. Переговоры будут включать юридическое и финансовое прикрытие для конфискации.

Великобритания и ЕС ведут переговоры о конфискации замороженных активов рф - Bloomberg

Великобритания и Европейский Союз будут продвигаться с переговорами о том, как конфисковать замороженные российские активы, чтобы совместно увеличить расходы на оборону, на фоне того, как ищут способы усилить экономическое давление на российского диктатора владимира путина перед любыми мирными переговорами по прекращению его войны с Украиной, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Дэвид Ламми и главный дипломат ЕС Кая Каллас рассмотрят "инновационные инициативы" по совместному увеличению европейского оборонного финансирования и повышению военной готовности на встрече в Лондоне во вторник, сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры будут включать то, как Европа обеспечивает себе надлежащее юридическое и финансовое прикрытие для конфискации миллиардов российских активов

- говорится в публикации.

Прогресс достигается, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, которые, как и раньше, обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро, заявили они.

"Это не Соединенные Штаты постоянно выражают обеспокоенность по поводу суверенных активов... на самом деле это касается Европы", - заявил Ламми в Палате общин в понедельник. Смена администрации в Германии может позволить стране изменить свою позицию по этому вопросу, сказал он.

Ламми и Каллас также обсудят предложение ЕС о том, чтобы позволить государствам-членам инвестировать 150 млрд евро (164 млрд долларов США) кредитов ЕС в оборонное оборудование, которые могут быть потрачены на оружие из некоторых третьих стран, таких как Великобритания, Норвегия и Швейцария, сообщили люди. Великобритании не придется платить в фонд, но она выиграет от того, что государства ЕС будут размещать заказы у британских оборонных фирм.

"Жизненно важно, чтобы мы улучшили наше партнерство с ЕС и работали вместе, чтобы положить конец этой войне и обеспечить безопасность всех наших граждан", - сказал Ламми в своем заявлении.

Дополнение

Усилия Европы по усилению давления на россию предшествовали очередному разговору между президентом США Дональдом Трампом и путиным во вторник. США настаивают, чтобы россия согласилась на 30-дневное прекращение огня, которое Украина, по ее словам, готова принять.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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