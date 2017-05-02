Вчені в США встановили, що куріння підвищує ризик тромбозу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчені в США встановили, що куріння послаблює ген, відповідальний за захист судин, що в свою чергу підвищує ризик виникнення тромбів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як відзначають автори дослідження, тромби роблять судини менш еластичними, і це може послужити причиною серцевих захворювань. Ці висновки грунтуються на вивченні генетичного матеріалу 140 тисяч осіб.
Один з авторів доповіді, доцент Даниш Салехин з Університету Пенсільванії, назвав дане дослідження одним з перших кроків до розгадки того, як вплив на ген може призвести до ішемічної хвороби серця.
Нагадаємо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, споживання тютюну є одним з основних факторів ризику розвитку цілого ряду хронічних хвороб, включаючи рак, хвороби легенів і серцево-судинні захворювання.