Ученые в США установили, что курение повышает риск тромбоза
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Ученые в США установили, что курение ослабляет ген, ответственный за защиту сосудов, что в свою очередь повышает риск возникновения тромбов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечают авторы исследования, тромбы делают сосуды менее эластичными, и это может послужить причиной сердечных заболеваний. Эти выводы основываются на изучении генетического материала 140000 человек.
Один из авторов доклада, доцент Даниш Салехин из Университета Пенсильвании, назвал данное исследование одним из первых шагов к разгадке того, как воздействие на ген может привести к ишемической болезни сердца.
Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, потребление табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания.