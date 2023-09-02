Вбив українського захисника та катував цивільних: судитимуть командира батальйону зс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. російського майора, який брав участь в окупації села Лукашівка Чернігівської області, де він розстріляв українського військового та катував цивільних, судитимуть за порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Відомо, що 9 березня 2022 року російський батальйон під командуванням майора зайняв село Лукашівка Чернігівської області. Наступного дня окупанти виявили в селі українського військового, якого взяли в полон. Вони також незаконно затримали двох місцевих чоловіків і одного неповнолітнього.
Крім того, обвинувачений знав, що український захисник припинив брати участь у бойових діях та мав право на захист як військовополонений. Однак, попри це, він розстріляв військовослужбовця з автоматичної зброї під час допиту.
Після цього майор катував двох чоловіків і неповнолітнього. Він погрожував їм вбивством, бив і імітував їхню страту, стріляючи з автомата над головами.
Також 10 березня 2022 року майор і інший російський військовий катували місцевого мешканця на його подвір’ї, також імітуючи його розстріл.
Зазначається, що таке жорстоке поводження з цивільним населенням і військовополоненими є порушенням міжнародного гуманітарного права і законів та звичаїв війни.
У звʼязку з цим прокурори Чернігівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно даного командира батальйону 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил рф.
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