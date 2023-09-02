Вбив українського захисника та катував цивільних: судитимуть командира батальйону зс рф

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Відомо, що 9 березня 2022 року російський батальйон під командуванням майора зайняв село Лукашівка Чернігівської області. Наступного дня окупанти виявили в селі українського військового, якого взяли в полон. Вони також незаконно затримали двох місцевих чоловіків і одного неповнолітнього.

Крім того, обвинувачений знав, що український захисник припинив брати участь у бойових діях та мав право на захист як військовополонений. Однак, попри це, він розстріляв військовослужбовця з автоматичної зброї під час допиту.

Після цього майор катував двох чоловіків і неповнолітнього. Він погрожував їм вбивством, бив і імітував їхню страту, стріляючи з автомата над головами.

Також 10 березня 2022 року майор і інший російський військовий катували місцевого мешканця на його подвір’ї, також імітуючи його розстріл.

Зазначається, що таке жорстоке поводження з цивільним населенням і військовополоненими є порушенням міжнародного гуманітарного права і законів та звичаїв війни.

У звʼязку з цим прокурори Чернігівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно даного командира батальйону 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил рф.

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