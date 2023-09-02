Убил украинского защитника и пытал гражданских: судить командира батальона с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. российского майора, участвовавшего в оккупации села Лукашевка Черниговской области, где он расстрелял украинского военного и пытал гражданских, будут судить за нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Известно, что 9 марта 2022 года российский батальон под командованием майора занял село Лукашевка Черниговской области. На следующий день оккупанты обнаружили в селе украинского военного, которого взяли в плен. Они также незаконно задержали двух местных мужчин и одного несовершеннолетнего.
Кроме того, обвиняемый знал, что украинский защитник прекратил участвовать в боевых действиях и имел право на защиту как военнопленный. Однако, несмотря на это, он расстрелял военнослужащего из автоматического оружия во время допроса.
После этого майор пытал двух мужчин и несовершеннолетнего. Он угрожал им убийством, избивал и имитировал их казнь, стреляя из автомата над головами.
Также 10 марта 2022 года майор и другой российский военный пытали местного жителя в его дворе’, также имитируя его расстрел.
Отмечается, что такое жестокое обращение с гражданским населением и военнопленными является нарушением международного гуманитарного права и законов и обычаев войны.
В связи с этим прокуроры Черниговской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении данного командира батальона 74 отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил рф.
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