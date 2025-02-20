Ватикан дав оновлення про стан Папи Франциска: понтифік присвячує час праці

Ватиканська пресслужба сьогодні повідомила про стан Папи Римського Франциска, що від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, пише УНН з посиланням на Vatican News.

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У Ватикані вказали, що ніч пройшла спокійно, і що прокинувшись, понтифік спожив сніданок, сидячи в кріслі. Окрім того, відомо, що він присвячує час діяльності, пов’язаній з його працею.

Напередодні ввечері зазначалося, що стан Святішого Отця стабільний, а деякі аналізи дещо покращилися.

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