Ватикан дав оновлення про стан Папи Франциска: понтифік присвячує час праці
Київ • УНН
Ватикан повідомив про стан Папи Франциска, який перебуває в римській лікарні з 14 лютого. Понтифік провів спокійну ніч, поснідав у кріслі та продовжує працювати.
Ватиканська пресслужба сьогодні повідомила про стан Папи Римського Франциска, що від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, пише УНН з посиланням на Vatican News.
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У Ватикані вказали, що ніч пройшла спокійно, і що прокинувшись, понтифік спожив сніданок, сидячи в кріслі. Окрім того, відомо, що він присвячує час діяльності, пов’язаній з його працею.
Напередодні ввечері зазначалося, що стан Святішого Отця стабільний, а деякі аналізи дещо покращилися.
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