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15 березня, 19:03 • 127096 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185910 перегляди

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15 березня, 13:22 • 149843 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140538 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118314 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108434 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ватикан дав оновлення про стан Папи Франциска: понтифік присвячує час праці

Ватикан дав оновлення про стан Папи Франциска: понтифік присвячує час праці

Київ • УНН

 • 22993 перегляди

Ватикан повідомив про стан Папи Франциска, який перебуває в римській лікарні з 14 лютого. Понтифік провів спокійну ніч, поснідав у кріслі та продовжує працювати.

Ватиканська пресслужба сьогодні повідомила про стан Папи Римського Франциска, що від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

У Ватикані вказали, що ніч пройшла спокійно, і що прокинувшись, понтифік спожив сніданок, сидячи в кріслі. Окрім того, відомо, що він присвячує час діяльності, пов’язаній з його працею.

Напередодні ввечері зазначалося, що стан Святішого Отця стабільний, а деякі аналізи дещо покращилися.

Папа Франциск може залишити посаду через важку хворобу: що відбувається у Ватикані18.02.25, 23:18 • 37884 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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