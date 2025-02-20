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Ватикан дал обновление о состоянии Папы Франциска: понтифик посвящает время работе

Ватикан дал обновление о состоянии Папы Франциска: понтифик посвящает время работе

Киев  •  УНН

 • 9239 просмотра

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Ватикан сообщил о состоянии Папы Франциска, который находится в римской больнице с 14 февраля. Понтифик провел спокойную ночь, позавтракал в кресле и продолжает работать.

Ватиканская пресс-служба сегодня сообщила о состоянии Папы Римского Франциска, который с 14 февраля госпитализирован в римской больнице им. Агостино Джемелли, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

В Ватикане указали, что ночь прошла спокойно, и что проснувшись, понтифик употребил завтрак, сидя в кресле. Кроме того, известно, что он посвящает время деятельности, связанной с его работой.

Накануне вечером отмечалось, что состояние Святейшего Отца стабильное, а некоторые анализы несколько улучшились.

Папа Франциск может покинуть пост из-за тяжелой болезни: что происходит в Ватикане18.02.25, 23:18 • 36420 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
rimРим
papa-frantsiskПапа Франциск
vatikanВатикан

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