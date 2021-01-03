Ватикан почне вакцинацію від COVID-19 "через кілька днів"

Так, тим часом Ватикан не надав даних про вакцинацію Папи Франциска і про те, коли 84-річний понтифік отримає вакцину.

"Можна передбачити, що вакцини можуть прибути до штату на другий тиждень січня в кількості, достатньої для задовільнення потреб Святого Престолу і міста-держави Ватикан", - повідомили у Ватикані.

Також повідомляється, що Ватикан придбав низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини, щеплення якою почнуться в другій половині січня.

Пріоритет буде відданий "персоналу охорони здоров'я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, які найбільш часто контактують з населенням".

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск не буде очолювати найближчі новорічні богослужіння через проблеми зі здоров'ям - невралгію сідничного нерва.