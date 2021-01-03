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Ватикан почне вакцинацію від COVID-19 "через кілька днів"

Київ • УНН

 • 14065 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Ватикан оголосив у суботу, що його кампанія вакцинації проти COVID-19 почнеться "в найближчі кілька днів", медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня, передає УНН з посиланням на The Local.

Ватикан почне вакцинацію від COVID-19 "через кілька днів"

Так, тим часом Ватикан не надав даних про вакцинацію Папи Франциска і про те, коли 84-річний понтифік отримає вакцину.

"Можна передбачити, що вакцини можуть прибути до штату на другий тиждень січня в кількості, достатньої для задовільнення потреб Святого Престолу і міста-держави Ватикан", - повідомили у Ватикані.

Також повідомляється, що Ватикан придбав низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини, щеплення якою почнуться в другій половині січня.

Пріоритет буде відданий "персоналу охорони здоров'я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, які найбільш часто контактують з населенням".

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск не буде очолювати найближчі новорічні богослужіння через проблеми зі здоров'ям - невралгію сідничного нерва.

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