Ватикан почне вакцинацію від COVID-19 "через кілька днів"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Ватикан оголосив у суботу, що його кампанія вакцинації проти COVID-19 почнеться "в найближчі кілька днів", медичні працівники і люди похилого віку будуть отримувати вакцини з другої половини січня, передає УНН з посиланням на The Local.
Так, тим часом Ватикан не надав даних про вакцинацію Папи Франциска і про те, коли 84-річний понтифік отримає вакцину.
"Можна передбачити, що вакцини можуть прибути до штату на другий тиждень січня в кількості, достатньої для задовільнення потреб Святого Престолу і міста-держави Ватикан", - повідомили у Ватикані.
Також повідомляється, що Ватикан придбав низькотемпературний холодильник для зберігання вакцини, щеплення якою почнуться в другій половині січня.
Пріоритет буде відданий "персоналу охорони здоров'я і громадської безпеки, літнім людям і персоналу, які найбільш часто контактують з населенням".
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск не буде очолювати найближчі новорічні богослужіння через проблеми зі здоров'ям - невралгію сідничного нерва.