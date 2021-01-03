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Ватикан начнет вакцинацию от COVID-19 "через несколько дней"

Киев • УНН

 • 14065 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Ватикан объявил в субботу, что его кампания вакцинации против COVID-19 начнется "в ближайшие несколько дней", медицинские работники и пожилые люди будут получать вакцины со второй половины января, передает УНН со ссылкой на The Local.

Ватикан начнет вакцинацию от COVID-19 "через несколько дней"

Так, в то же время Ватикан не предоставил данных о вакцинации Папы Франциска и о том, когда 84-летний понтифик получит вакцину.

"Можно предположить, что вакцины могут прибыть в штат во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и города-государства Ватикан", - сообщили в Ватикане.

Также сообщается, что Ватикан приобрел низкотемпературный холодильник для хранения вакцины, прививки которой начнутся во второй половине января.

Приоритет будет отдан "персоналу здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям и персоналу, которые наиболее часто контактируют с населением".

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что Папа Римский Франциск не будет возглавлять ближайшие новогодние богослужения из-за проблем со здоровьем - невралгией седалищного нерва.

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