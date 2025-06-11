Вашингтон підтримує забезпечення України системами ППО - Держдеп

Вашингтон підтримує забезпечення України засобами ППО для відбиття російських атак, повідомила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс під час брифінгу 10 червня, наголосивши, що США були найбільшим прихильником України, пише УНН.

Що ж, я не можу говорити про деталі рішень про купівлю чи переговорів щодо того, що ми дозволимо придбати союзнику. Фактично це Міністерство оборони. Те, що я знаю, так це те, що говорив Президент і державний секретар на багатьох заходах, так це те, що ми, безумовно, - і ми були найбільшим прихильником і захисником України, буквально - що ми хочемо, щоб вони мали захист від ракет класу "земля-повітря", правильно. Ми хочемо, щоб вони могли впоратися з ракетами, які наближаються - зазначила Брюс.

"Ми знаємо, що йшлося про те, щоб наші європейські партнери, які мають ці системи, від нас передали їх в Україну. Існує низка різних переговорів і аспектів, пов’язаних із такою динамікою, яка не стосується Державного департаменту. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все таке", - вказала речниця Держдепу.

"Що я знаю, так це те, що ми робимо і хочемо робити якомога більше. Це не заперечується", - вела далі вона.

Вона зазначила, що нещодавно спілкувалася у Вашингтоні з українською делегацією, "і вони вражаючі люди, і вони чудові, і вони віддані справі безпеки своєї країни та припинення цієї війни".

"І ми теж. Сполучені Штати це довели. Деталей багато, і я не можу про це говорити, і я б, звичайно, заперечувала, що ми не даємо Україні щось робити. Завжди було навпаки. Наша мета полягає в тому, щоб ця війна закінчилася, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", - підкреслила Брюс.

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