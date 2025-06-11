Вашингтон поддерживает обеспечение Украины системами ПВО - Госдеп

Вашингтон поддерживает обеспечение Украины средствами ПВО для отражения российских атак, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга 10 июня, подчеркнув, что США были крупнейшим сторонником Украины, пишет УНН.

Что ж, я не могу говорить о деталях решений о покупке или переговоров относительно того, что мы позволим приобрести союзнику. Фактически это Министерство обороны. То, что я знаю, так это то, что говорил президент и государственный секретарь на многих мероприятиях, так это то, что мы, безусловно, - и мы были крупнейшим сторонником и защитником Украины, буквально - что мы хотим, чтобы у них была защита от ракет класса "земля-воздух", правильно. Мы хотим, чтобы они могли справиться с ракетами, которые приближаются - отметила Брюс.

"Мы знаем, что речь шла о том, чтобы наши европейские партнеры, которые имеют эти системы, от нас передали их в Украину. Существует ряд различных переговоров и аспектов, связанных с такой динамикой, которая не касается Государственного департамента. Речь идет о боеприпасах, закупках и все такое", - указала пресс-секретарь Госдепа.

"Что я знаю, так это то, что мы делаем и хотим делать как можно больше. Это не отрицается", - продолжала она.

Она отметила, что недавно общалась в Вашингтоне с украинской делегацией, "и они впечатляющие люди, и они замечательные, и они преданы делу безопасности своей страны и прекращения этой войны".

"И мы тоже. Соединенные Штаты это доказали. Деталей много, и я не могу об этом говорить, и я бы, конечно, отрицала, что мы не даем Украине что-то делать. Всегда было наоборот. Наша цель заключается в том, чтобы эта война закончилась, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - подчеркнула Брюс.

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