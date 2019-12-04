ВАКС завтра обиратиме запобіжний захід “правій руці” Труби
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд завтра планує розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому службовцю ГПУ, “правій руці” директора ДБР Романа Труби Ігорю Щербині. Про це повідомила УНН прессекретар відомства Ольга Постолюк.
“Завтра, 5 грудня відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу”, — сказала Постолюк.
Також, Постолюк повідомила, що САП проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3,6 млн гривень застави.
Нагадаємо, колишньому службовцю ГПУ, “правій руці” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника, повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, у Києві затримано “праву руку” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника.
Також Зеленський заявив, що “права рука” директора Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина підозрюється в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів.