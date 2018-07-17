Вагонобудівники не спростували замовлення “Кернел” на зерновози
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" не підтвердило, але й не спростувало співпрацю із найбільшим виробником соняшникової олії "Кернел" в частині закупівлі вагонів-зерновозів, повідомляє УНН з посиланням на інформацію компанії.
Там лише зазначили, що вказана інформація не підлягає поширенню.
“...дана інформація є комерційною таємницею”, — зазначили у компанії, відповідаючи на питання, чи надходило до них замовлення на вагони від “Кернел”.
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Зазначимо, що інформаційний запит УНН був зумовлений прийняттям ВРУ законопроекту №7010. Документ формально стосується “єдиного вікна” на митниці. Але під час голосування, із порушенням Регламенту, до законопроекту були внесені поправки народного депутата Олега Кришина, які дозволили великим зернотрейдерам скористатися субсидіями фермерів для закупівлі залізничних вагонів. Часткова компенсація становитиме 30%.
У ВР цю правку пов’язують з народним депутатом, членом Податкового Комітету ВР Віталієм Хомутинніком, який за сумісництвом володіє найбільшим переробним агрохолдингом і зернотрейдером “Кернел”.
За попередніми даними ЗМІ та експертів, “Кернел” планує закупити 500-800 вагонів за рахунок Держбюджету, що разом з повернення ПДВ становитиме 10 млрд грн дотацій для цієї компанії.