Вагоностроители не опровергли заказ "Кернел" на зерновозы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" не подтвердило, но и не опровергло сотрудничество с крупнейшим производителем подсолнечного масла "Кернел" в части закупки вагонов-зерновозов, сообщает УНН со ссылкой на информацию компании.
Там лишь отметили, что указанная информация не подлежит распространению.
"...данная информация является коммерческой тайной", - отметили в компании, отвечая на вопрос, поступал к ним заказ на вагоны от "Кернел".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нибулон" заявил, что не будет покупать вагоны за счет государства
Отметим, что информационный запрос УНН был обусловлен принятием ВРУ законопроекта №7010. Документ формально касается "единого окна" на таможне. Но во время голосования с нарушением Регламента, в законопроект были внесены поправки народного депутата Олега Кришина, которые позволили большим зернотрейдерам воспользоваться субсидиями фермеров на приобретение железнодорожных вагонов. Частичная компенсация составит 30%.
В ВР эту правку связывают с народным депутатом, членом Налогового Комитета ВР Виталием Хомутынником, который по совместительству владеет крупнейшим перерабатывающим агрохолдингом и зернотрейдером "Кернел".
По предварительным данным СМИ и экспертов, "Кернел" планирует закупить 500-800 вагонов за счет Госбюджета, что вместе по возврату НДС составит 10 млрд грн дотаций для этой компании.