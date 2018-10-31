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В Україні змінились правила видачі документів на перевезення домашніх тварин

В Україні змінились правила видачі документів на перевезення домашніх тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ветеринарні документи видаватимуться тільки після перевірки умов транспортування живих тварин. Про це йдеться у наказі Держпродспоживслужби “Щодо випадків недотримання правил транспортування тварин” № 887 від 31.10.2018, повідомляє УНН з посиланням на Відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держпродспоживслужби.

“Відтепер ветеринарні документи на живих тварин будуть видаватися лише після перевірки транспортних засобів та умов транспортування”, — йдеться у повідомленні.

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У разі, якщо транспорт або умови перевезення не відповідають Правилам транспортування тварин, зокрема, в частині дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи видаватися не будуть.

Відповідальними за виконання зазначеного наказу визначені начальники територіальних органів Держпродспоживслужби і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті або особи, які виконують їх обов’язки.

Крім того, наказ зобов’язує забезпечувати відеофіксацію під час завантаження тварин для документування процесів, у тому числі на предмет відповідності вимогам законодавства щодо ідентифікації тварин.

Правила транспортування тварин затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402.

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Зазначимо, що днями в Україні трапився інцидент із транспортуванням живої домашньої худоби, який обернувся масовим мором тварин. Ця подія отримала широкий суспільний резонанс

Так, 26 жовтня директор компанії “Украніксар” Олена Севінч розповіла, що машина з вівцями, які належать їй, прибула в порт Чорноморська Одеської області 12 жовтня з Туреччини, де від них із невідомих причин відмовилися. У порту тварин пропустити не захотіли, оскільки “Туреччина небезпечна з погляду захворювань”. Севінч підкреслювала, що тварини вмирають від голоду та зневоднення.

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У прес-центр Держпродспоживслужби заявили, що затриманий вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ буде утилізований через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. 27 жовтня волонтери опублікували відео з місця блокади вантажівки з замореними вівцями.

Також репортери УНН 27 жовтня побували на місці події і опублікували фотографії з порта Чорноморськ. Того ж дня машина з тваринами вирушила у Вінницьку область для фільтрації мертвих і живих тварин. За даним фактом було відкрито два кримінальних провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) та ст. 251 (порушення ветеринарних правил) через неналежне утримання овець. Також Держпродспоживслужба розпочала внутрішню перевірку.

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Через інцидент із 300 овець загинуло 54. Кров заморених голодом овець передали на аналіз до Києва.

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