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Скандал із вівцями: зоозахисники в Одесі вимагали покарати винних

Київ • УНН

 • 8382 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні під стінами Одеської обласної прокуратури волонтери, активісти та зоозахисники вимагали покарати винних в тортурах та вбивстві тварин, передає кореспондент УНН.

Так, учасники акції вручили представникам прокуратури колективне звернення з вимогою чесного та прозорого розслідування вчиненого злочину стосовно 300 овець, яких через бюрократичні перешкоди тримали без їжі та води у закритих контейнерах.

Наразі прокуратура відкрила два кримінальні провадження, але жодній посадовій особі поки не оголошено підозру.

"Чорноморським відділом поліції Одещини розпочато провадження за ст. 251 КК України (порушення ветеринарних правил) та за ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Досудове розслідування триває", - зазначив начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Одеської області Сергій Гудзенко.

Крім того, зоозахисники вимагають у представників ветеринарної служби належним чином взяти аналізи у живих тварин на наявність небезпечних хвороб.

"Наразі у кожної з 250 живих овець необхідно взяти по 4 аналізи крові, загалом – це 1000 аналізів. Термін виготовлення – 1 тиждень. Але проблема у тому, що багато тварин виснажені, що може затримати процедуру забору крові. Залишається лише очікувати на результати", - розповіла зоозахисниця Світлана Барсукова.

Нагадаємо, сьогодні ветеринари планують взяти кров у заморених голодом овець на аналізи. Усі необхідні медичні препарати є.

Як повідомляв УНН, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі та води знаходилися в порту.

27 жовтня фуру з вівцями врешті-решт розмитнили. Як планувалося, фура з худобою мала направитися до Тульчина Вінницької області, де живих овець мали оглянути ветеринари та помістити у карантин, а мертвих – утилізувати.

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