Скандал с овцами: зоозащитники в Одессе требовали наказать виновных
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня под стенами Одесской областной прокуратуры волонтеры, активисты и зоозащитники требовали наказать виновных в пытках и убийстве животных, передает корреспондент УНН.
Так, участники акции вручили представителям прокуратуры коллективное обращение с требованием честного и прозрачного расследования совершенного преступления в отношении 300 овец, которых из-за бюрократических препятствий держали без еды и воды в закрытых контейнерах.
Сейчас прокуратура открыла два уголовных производства, но ни одному должностному лицу пока не объявлено подозрение.
"Черноморским отделом полиции Одесской начато производство по ст. 251 УК Украины (нарушение ветеринарных правил) и по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Досудебное расследование продолжается", – отметил начальник отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры Одесской области Сергей Гудзенко.
Кроме того, зоозащитники требуют у представителей ветеринарной службы должным образом взять анализы у живых животных на наличие опасных болезней.
"Сейчас у каждой из 250 живых овец необходимо взять по 4 анализы крови, в общем – это 1000 анализов. Срок изготовления – 1 неделя. Но проблема в том, что многие животные истощены, что может задержать процедуру забора крови. Остается только ждать результатов", – рассказала зоозащитница Светлана Барсукова.
Напомним, сегодня ветеринары планируют взять кровь у измученных голодом овец на анализы. Все необходимые медицинские препараты есть.
Как сообщал УНН, груз с живыми овцами в порту Черноморск был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту.
27 октября фуру с овцами в конце концов растаможили. Как планировалось, фура со скотом должна была направиться в Тульчин Винницкой области, где живых овец должны были осмотреть ветеринары и поместить в карантин, а мертвых – утилизировать.