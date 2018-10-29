Через скандал із вівцями під стінами прокуратури в Одесі відбудеться акція

Учасники акції закликають прийти до прокуратури та вручити колективне звернення з вимогою чесного та прозорого розслідування вчиненого злочину стосовно 300 овець, яких через бюрократичні перешкоди морили голодом у закритих контейнерах.

Крім того, у Києві під стінами Держпродспоживслужби сьогодні планується зоозахисна акція.

"Вимагаємо покарати винних за страждання і смерть від голоду і спраги понад 50 овець на таможні Чорноморська. Також закликаємо чиновників до дієвих кроків для порятунку виживших тварин і змін у діяльності для унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому", – йдеться на Facebook-сторінці руху за права тварин UAnimals.

Додамо, що волонтери продовжують боротьбу за порятунок життя тварин, які наразі перебувають у Тульчині Вінницької області.

"Вранці винесли ще трьох померлих тварин. Наразі ветеринари ставлять крапельниці тим вівцям, які у важкому стані та потребують допомоги. Усі необхідні медичні препарати є. Сьогодні ветеринари планують взяти кров у тварин на аналізи", - повідомила у коментарі кореспонденту УНН волонтер Дар’я Подолян.

За її словами, після проведення всіх необхідних процедур отару овець поділять на два загони: ті, що потребують допомоги, і ті, що добре себе почувають.

Нагадаємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі і води знаходилися в порту Чорноморська.

27 жовтня вранці зоозахисники звернулися до всіх небайдужих громадян допомогти у супроводі вантажівки із вівцями, яких планували утилізувати у Вінницькій області.

Врешті-решт овець розмитнили. Планувалося, що фура з худобою направиться до Тульчина, де живих овець оглянуть ветеринари і помістять у карантин, а мертвих утилізують.