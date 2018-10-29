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Из-за скандала с овцами под стенами прокуратуры в Одессе пройдет акция

Из-за скандала с овцами под стенами прокуратуры в Одессе пройдет акция

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня под стенами Одесской областной прокуратуры состоится акция за наказание виновных в пытках и убийстве животных. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Участники акции призывают прийти в прокуратуру и вручить коллективное обращение с требованием честного и прозрачного расследования совершенного преступления в отношении 300 овец, которых из-за бюрократических препятствий морили голодом в закрытых контейнерах.

Кроме того, в Киеве под стенами Госпродпотребслужбы сегодня планируется зоозащитная акция.

"Требуем наказать виновных за страдания и смерть от голода и жажды более 50 овец на таможне Черноморска. Также призываем чиновников к действенным шагам для спасения выживших животных и изменений в деятельности для предотвращения подобных ситуаций в будущем", – говорится на Facebook-странице движения за права животных UAnimals.

Добавим, что волонтеры продолжают борьбу за спасение жизни животных, которые сейчас находятся в Тульчине Винницкой области.

"Утром вынесли еще трех умерших животных. Сейчас ветеринары ставят капельницы тем овцам, которые в тяжелом состоянии и нуждаются в помощи. Все необходимые медицинские препараты есть. Сегодня ветеринары планируют взять кровь у животных на анализы", – сообщила в комментарии корреспонденту УНН волонтер Дарья Подолян.

По ее словам, после проведения всех необходимых процедур стадо овец поделят на два отряда: те, которые нуждаются в помощи, и те, что хорошо себя чувствуют.

Напомним, груз с живыми овцами в порту Черноморск был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморска.

27 октября утром зоозащитники обратились ко всем неравнодушным гражданам помочь в сопровождении грузовика с овцами, которых планировали утилизировать в Винницкой области.

В конце концов овец растаможили. Планировалось, что фура со скотом направится в Тульчин, где живых овец осмотрят ветеринары и поместят в карантин, а мертвых утилизируют.

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