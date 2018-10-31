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В Украине изменились правила выдачи документов на перевозку домашних животных

В Украине изменились правила выдачи документов на перевозку домашних животных

Киев  •  УНН

 • 23177 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Ветеринарные документы будут выдаваться только после проверки условий транспортировки живых животных. Об этом говорится в приказе Госпродпотребслужбы “О случаях несоблюдения правил транспортировки животных” № 887 от 31.10.2018, сообщает УНН со ссылкой на Отдел взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы.

“Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки”, — говорится в сообщении.

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В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности, в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут.

Ответственными за выполнение указанного приказа определены начальники территориальных органов Госпродпотребслужбы и региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте или лица, исполняющие их обязанности.

Кроме того, приказ обязывает обеспечивать видеофиксацию во время загрузки животных для документирования процессов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

Правила транспортировки животных утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2011 года № 1402.

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Отметим, что на днях в Украине случился инцидент с транспортировкой живого домашнего скота, который обернулся массовым мором животных. Это событие получило широкий общественный резонанс.

Так, 26 октября директор компании “Украниксар” Елена Севинч рассказала, что машина с овцами, которые принадлежат ей, прибыла в порт Черноморска Одесской области 12 октября из Турции, где от них по неизвестным причинам отказались. В порту животных пропустить не захотели, поскольку “Турция опасна с точки зрения заболеваний”. Севинч подчеркивала, что животные умирают от голода и обезвоживания.

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В пресс-центр Держпродспоживслужбы заявили, что задержанный груз с живыми овцами в порту Черноморск бы будет утилизирован из-за угрозы проникновения на территорию Украины опасных инфекционных болезней. 27 октября волонтеры опубликовали видео с места блокады грузовика с заморенными овцами.

Также репортеры УНН 27 октября побывали на месте происшествия и опубликовали фотографии порта Черноморск. В тот же день машина с животными отправилась в Винницкую область для фильтрации мертвых и живых животных. По данному факту было открыто два уголовных производства по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) из-за ненадлежащего содержания овец. Также Госпродпотребслужба начала внутреннюю проверку.

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Из-за инцидента из 300 овец погибли 54. Кровь замученных голодом овец передали на анализ в Киев.

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