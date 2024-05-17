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В Україні на тлі дефіциту заплановано вечірні відключення світла, на Вінниччині через уламки дрона були знеструмлення

Київ • УНН

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В українській енергосистемі існує значний дефіцит, що зумовлює необхідність погодинних відключень електроенергії з 19:00 до 24:00 та імпорту, що досягає технічно дозволеного максимуму.

В енергосистемі України значний дефіцит. Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти з 19:00 до 24:00. Запланований імпорт в окремі години сягає технічно дозволеного максимуму. У Вінницькій області вночі уламки ворожого дрона пошкодили обладнання місцевого обленерго, знеструмлювалося понад 23 тис. споживачів, на ранок без світла тут 202 споживачі. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Сьогодні, 17 травня, з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень

- повідомили в Укренерго.

Як уточнили в Міненерго, відключення споживачів протягом дня до вечірніх пікових годин навантаження не плануються.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо протягом усієї доби.

Аварійна допомога

Вчора, 16 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 16:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

"Сьогодні вночі та в ранкові години пікового споживання аварійна допомога не залучалась. Водночас застосовувалися стабілізаційні відключення споживачів", - повідомили в Міненерго.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 22 489 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.

Знеструмлення через обстріли та з інших причин

"У ніч на 17 травня у Вінницькій області уламки ворожого БПЛА частково пошкодили обладнання місцевого обленерго. Знеструмлювалось понад 23 тис. споживачів. На ранок залишаються без електропостачання 202 споживача", - повідомили в Укренерго.

Вчора в східному регіоні дією захисту вимикалась високовольтна повітряна лінія "Укренерго". Знеструмлювались побутові та промислові споживачі Харківщини. Через 8 хвилин лінія повернута в роботу дією автоматики, енергоживлення споживачів відновлено.

На ранок знеструмлено 427 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,32 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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