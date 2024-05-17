В Украине на фоне дефицита запланированы вечерние отключения света, в Винницкой области из-за обломков дрона были обесточивания

В энергосистеме Украины значительный дефицит. Вечером графики почасовых отключений будут действовать с 19:00 до 24:00. Запланированный импорт в отдельные часы достигает технически разрешенного максимума. В Винницкой области ночью обломки вражеского дрона повредили оборудование облэнерго, обесточивалось более 23 тыс. потребителей, на утро без света здесь 202 потребителя. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. Сегодня, 17 мая, с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений - сообщили в Укрэнерго.

Как уточнили в Минэнерго, отключения потребителей в течение дня до вечерних пиковых часов нагрузки не планируются.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.

Аварийная помощь

Вчера, 16 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 01:00 и с 15:00 до 16:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 17:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

"Сегодня ночью и в утренние часы пикового потребления аварийная помощь не привлекалась. В то же время применялись стабилизационные отключения потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 22 489 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.

Обесточивание из-за обстрелов и по другим причинам

"В ночь на 17 мая в Винницкой области обломки вражеского БПЛА частично повредили оборудование местного облэнерго. Обесточились более 23 тыс. потребителей. На утро остаются без электроснабжения 202 потребителя", - сообщили в Укрэнерго.

Вчера в восточном регионе действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия "Укрэнерго". Обесточились бытовые и промышленные потребители Харьковщины. Через 8 минут линия возвращена в работу действием автоматики, энергопитание потребителей восстановлено.

На утро обесточены 427 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе несколько снизился и составляет 15,32 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.