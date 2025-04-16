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Financial Times

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The Guardian

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В ОП обговорили з дипломатами посилення санкцій проти росії: деталі

Київ • УНН

 • 2472 перегляди

В ОП відбувся брифінг для дипломатів щодо санкцій проти росії. Обговорили вплив обмежень, іноземні компоненти у зброї та конфіскацію активів рф.

В ОП обговорили з дипломатами посилення санкцій проти росії: деталі

В ОП відбувся брифінг для іноземних дипломатів щодо санкційної політики проти росії. У зустрічі взяли участь дипломати з Великої Британії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Франції, Швеції, Японії та ЄС. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

Деталі

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква  розповів про наслідки російських ударів по українських містах і селах, зокрема про обстріл Сум, який забрав життя 35 людей.

Нам потрібна допомога конкретними речами у вигляді систем ППО для захисту від балістичних ракет і санкційний тиск. Поки триває російська агресія, не повинно бути жодного послаблення санкцій 

– зазначив заступник керівника ОП. 

Владислав Власюк проінформував про іноземні компоненти, знайдені в російській зброї, та вплив запроваджених санкцій на можливості росії. Зокрема йшлося про те, що обмеження газового і металургійного секторів та криптовалютних транзакцій виявилися ефективними.

Він зазначив, що також діють санкції проти тіньового танкерного флоту РФ, про що свідчать повідомлення про затримання суден і робота в цьому напрямі триватиме. 

Сімнадцятий пакет санкцій необхідний, щоб поставити росію в більш скрутне становище й мати більше важелів впливу на переговори. Стримування потенціалу російської військової промисловості за допомогою санкцій має бути складовою плану зміцнення європейської безпеки

- наголосив  уповноважений Президента з питань санкційної політики.

Владислав Власюк також подякував недержавним організаціям, які оцінюють вплив обмежень на наповнення російського бюджету та спроможності військового виробництва, аналізують знайдені компоненти в російській зброї, БпЛА та літаках, досліджують ланцюги постачань і доступ до іноземних технологій для російського ОПК, а також виявляють лазівки, завдяки яким рф вдається обходити санкції. 

Крім того, під час брифінгу йшлося про конфіскацію та використання заморожених російських активів на користь України.

Єрмак звернувся до G7: російський терор не зупинити словами - потрібні санкції, тиск і зброя15.04.25, 00:02 • 3387 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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