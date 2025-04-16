В ОП обсудили с дипломатами усиление санкций против россии: детали

В ОП состоялся брифинг для иностранных дипломатов по санкционной политике против россии. Во встрече приняли участие дипломаты из Великобритании, Дании, Нидерландов, Германии, Польши, Франции, Швеции, Японии и ЕС. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский передает УНН.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал о последствиях российских ударов по украинским городам и селам, в частности об обстреле Сум, который унес жизни 35 человек.

Нам нужна помощь конкретными вещами в виде систем ПВО для защиты от баллистических ракет и санкционное давление. Пока продолжается российская агрессия, не должно быть никакого ослабления санкций – отметил заместитель руководителя ОП.

Владислав Власюк проинформировал об иностранных компонентах, найденных в российском оружии, и влиянии введенных санкций на возможности россии. В частности речь шла о том, что ограничения газового и металлургического секторов и криптовалютных транзакций оказались эффективными.

Он отметил, что также действуют санкции против теневого танкерного флота РФ, о чем свидетельствуют сообщения о задержании судов и работа в этом направлении будет продолжаться.

Семнадцатый пакет санкций необходим, чтобы поставить россию в более затруднительное положение и иметь больше рычагов влияния на переговоры. Сдерживание потенциала российской военной промышленности с помощью санкций должно быть составной частью плана укрепления европейской безопасности - отметил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики.

Владислав Власюк также поблагодарил негосударственные организации, которые оценивают влияние ограничений на наполнение российского бюджета и способности военного производства, анализируют найденные компоненты в российском оружии, БПЛА и самолетах, исследуют цепи поставок и доступ к иностранным технологиям для российского ОПК, а также выявляют лазейки, благодаря которым рф удается обходить санкции.

Кроме того, во время брифинга речь шла о конфискации и использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

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