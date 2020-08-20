В окупованому Севастополі стався вибух у будинку, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Вибух газового балона в багатоквартирному житловому будинку в селищі Кача в анексованому Севастополі стався сьогодні, помер чоловік. Про це з посиланням на екстрені служби окупованого Криму повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
"20 серпня о 7 годині 20 хвилин... надійшло повідомлення про те, що в селищі Кача по вулиці Авіаторів в п'ятиповерховому будинку сталася подія в квартирі на п'ятому поверсі", - йдеться в повідомленні рятувальників і зазначається, що з будинку евакуйовували людей.
За їхніми даними, пожежа спалахнула в квартирі на площі 60 квадратних метрів.
Наразі пожежу загасили, російський слідком на окупованому півострові заявив про порушення кримінальної справи за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвели до загибелі людини.
41-річний загиблий був самотнім і зловживав алкоголем. Слідчі оглядають місце події, встановлюють умови проживання і спосіб життя загиблого.
"Можлива причина події - несправність газового обладнання", - зазначили слідчі.
Нагадаємо, в окупованому Криму знову зафіксували викид хімречовин на заводі "Кримський титан".