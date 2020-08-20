В оккупированном Севастополе произошел взрыв в доме, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Взрыв газового баллона в многоквартирном жилом доме в поселке Кача в аннексированном Севастополе произошел сегодня, умер мужчина. Об этом со ссылкой на экстренные службы оккупированного Крыма сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
"20 августа в 7 часов 20 минут... поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме произошло происшествие в квартире на пятом этаже", - говорится в сообщении спасателей и отмечается, что из дома эвакуировали людей.
По их данным, пожар вспыхнул в квартире на площади 60 квадратных метров.
В настоящее время пожар потушен, российский следом на оккупированном полуострове заявил о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека.
41-летний погибший был одиноким и злоупотреблял алкоголем. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают условия проживания и образ жизни погибшего.
"Возможная причина происшествия - неисправность газового оборудования", - отметили следователи.
Напомним, в оккупированном Крыму снова зафиксировали выброс химвеществ на заводе "Крымский титан".