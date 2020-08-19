В окупованому Криму знову зафіксували викид хімречовин на заводі "Кримський титан"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова окупаційної адміністрації РФ в анексованому місті Армянськ Василь Теліженко повідомив, що фахівці протягом трьох днів чотири рази на добу робитимуть заміри повітря в місті після повідомлень про хімічний викид на заводі “Кримський титан”. Про це пише “Крим.Реалії”, передає УНН.
“Уже сьогодні відповідні заміри були зроблені лабораторією Головного управління МНС Росії у Республіці Крим, які показали, що в повітрі немає перевищень ГДК шкідливих речовин”, — написав Теліженко в Facebook.
Раніше директор філії ТОВ “Титанові інвестиції” в Армянську Едуард Курмачов повідомив, що 18 серпня над заводом утворилася “незначна хмара”, що розсіялася протягом 10 хвилин.
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На початку липня повідомлялося, що на заводі “Кримський титан” будують установки для нейтралізації кислотних стоків.
У серпні минулого року тимчасово зупинили роботу одного з цехів підприємства “Кримський титан” і збільшили подачу води в кислотонакопичувач, щоб “запобігти погіршенню екологічної ситуації на півночі Криму”.