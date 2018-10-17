Хімвикиди на заводі "Титан": слідчі відпрацьовують три версії

"Відпрацьовуються три основні версії, які були висунуті під час здійснення досудового розслідування. Вже отримано результати досліджень з Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту" МОЗ, у висновках яких значиться, що в крові постраждалих п’яти прикордонників виявлено перевищення допустимого вмісту титану у 1,5-2,5 рази та допустимого вмісту кадмію у 1,4-1,6 рази", – йдеться в повідомленні.

Крім того, тривають дослідження в ДП «Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л.І. Медведя" зразків верхнього шару ґрунту, а також в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського – зразків води, відібраних у Каланчацькому районі.

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Під час досудового розслідування допитали вже близько 150 осіб з числа мешканців сіл на півдні Херсонської області, які прилягають до окупованого півострова, а також мешканців міста Армянськ щодо відомих обставин вчинення правопорушення.

З Державного космічного агентства України витребували супутникові спостереження подій забруднення атмосферного повітря на території заводу "Титан" в Армянську і змін стану вегетації рослинності навколо хімічного заводу.

"Досудове розслідування триває згідно з планом проведення слідчих дій, який оновлюється щодекадно та знаходиться на постійному контролі начальника ГУНП", – зазначили в поліції.

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Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в районі розташування хімічного підприємства "Кримський титан" на півночі окупованого півострова стався викид невідомої отруйної хімічної речовини, яка, особливо після опадів, утворює на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть всередині приміщень маслянистий наліт з коричневатим або жовто-зеленим відтінком.

Як заявляв голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, на заводі "Титанові інвестиції" сталася техногенна аварія.

У прес-службі Херсонської ОДА повідомляли, що у період з 7 по 9 вересня було вивезено 405 дітей, із них 306 школярів і 99 дошкільників. Їх розмістили в оздоровчих закладах міста Скадовськ. У Мирненській, Каланчацькій, Присиваській ОТГ та частково в Каланчацькому і Чаплинському районах Херсонської області тимчасово зупинили освітній процес.