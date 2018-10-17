Химвыбросы на заводе "Титан": следователи отрабатывают три версии

"Отрабатываются три основные версии, которые были выдвинуты во время осуществления досудебного расследования. Уже получены результаты исследований из Государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта" Минздрава, в выводах которых значится, что в крови пострадавших пяти пограничников обнаружено превышение допустимого содержания титана в 1,5-2,5 раза и допустимого содержания кадмия в 1,4-1,6 раза", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются исследования в ГП "Научный Центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Л.И. Медведя" образцов верхнего слоя почвы, а также в Институте коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанский – образцов воды, отобранных в Каланчацком районе.

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Во время досудебного расследования допросили уже около 150 человек из числа жителей деревень на юге Херсонской области, прилегающих к оккупированному полуострову, а также жителей города Армянск об известных обстоятельствах совершения правонарушения.

Из Государственного космического агентства Украины потребовали спутниковые наблюдения событий загрязнения атмосферного воздуха на территории завода "Титан" в Армянске и изменений состояния вегетации растительности вокруг химического завода.

"Досудебное расследование продолжается согласно плану проведения следственных действий, который обновляется ежедекадно и находится на постоянном контроле начальника ГУНП", – отметили в полиции.

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Напомним, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества, которое, особенно после осадков, образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневатым или желто-зеленым оттенком.

Как заявлял глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, на заводе "Титановые инвестиции" произошла техногенная авария.

В пресс-службе Херсонской ОГА сообщали, что в период с 7 по 9 сентября было вывезено 405 детей, из них 306 школьников и 99 дошкольников. Их разместили в оздоровительных заведениях города Скадовск. В Мирненской, Каланчакской, Присивашская ОТГ и частично в Каланчацком и Чаплынском районах Херсонской области временно остановили образовательный процесс.