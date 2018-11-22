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В Одесу з Харкова на літаку: аеропорт Ярославського анонсує на літо нові маршрути

В Одесу з Харкова на літаку: аеропорт Ярославського анонсує на літо нові маршрути

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Ярославського, оголосив про запуск прямого авіасполучення з Одесою в рамках розвитку мережі внутрішніх перельотів по Україні, передає УНН.

“У 2018 році аеропорт „Харків“ почав успішну співпрацю з авіакомпанією SkyUp, яке ми продовжимо розвивати і в 2019 році. Наступним етапом стане відкриття регулярних прямих рейсів до Одеси з червня 2019 року. Варто відзначити, що SkyUp Airlines — це лоукост-авіакомпанія, що є безперечними перевагами для наших пасажирів”, — повідомив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту “Харків” “Нью Системс АМ”, що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

SkyUp Airlines надасть для перельотів сучасні літаки Boeing 737-800. Регулярні рейси будуть здійснюватися з 2 червня 2019 року по четвергах і неділях. Час вильоту з Харкова — 16:00. Квитки вже доступні до покупки в касах аеропорту, на сайті SkyUp Airlines і в квиткових агентствах. Вартість перельоту в одну сторону становитиме від 495 гривень.

Український лоукост-авіаперевізник SkyUp Airlines вийшов на ринок в 2018 році і вже минулого літа здійснював чартерні перельоти. Одеса стане першим регулярним напрямком українського лоукостера з харківського аеропорту. Це незабаром дозволить харків’янам літати і в інші міста України за прийнятною ціною.

Міжнародний аеропорт “Харків” — один з ключових інфраструктурних об’єктів Харкова.

Інвестиції в його реконструкцію було надано групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки “першої столиці” до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

У червні поточного року аеропорт обслужив рекордну кількість пасажирів, вперше перевищивши позначку місячного пасажиропотоку 100 тис. осіб. Усього за перше півріччя послугами харківського аеропорту скористалися 440,2 тисячі осіб, що на 21% більше аналогічного періоду 2017 року.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp і багато інших.

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