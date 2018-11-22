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В Одессу из Харькова на самолете: аэропорт Ярославского анонсирует на лето новые маршруты

Киев  •  УНН

 • 10067 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, объявил о запуске прямого авиасообщения с Одессой в рамках развития сети внутренних перелетов по Украине, передает УНН.

“В 2018 году аэропорт „Харьков“ начал успешное сотрудничество с авиакомпанией SkyUp, которое мы продолжим развивать и в 2019 году. Следующим этапом станет открытие регулярных прямых рейсов в Одессу с июня 2019 года. Стоит отметить, что SkyUp Airlines — это лоукост-авиакомпания, что является несомненными преимуществами для наших пассажиров”, — сообщил Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора международного аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ”, входящей в группу DCH Александра Ярославского.

SkyUp Airlines предоставит для перелетов современные самолеты Boeing 737-800. Регулярные рейсы будут осуществляться со 2 июня 2019 года по четвергам и воскресеньям. Время вылета из Харькова — 16:00. Билеты уже доступны к покупке в кассах аэропорта, на сайте SkyUp Airlines и в билетных агентствах. Стоимость перелета в одну сторону составит от 495 гривен.

Украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp Airlines вышел на рынок в 2018 году и уже минувшим летом осуществлял чартерные перелеты. Одесса станет первым регулярным направлением украинского лоукостера из харьковского аэропорта. Это вскоре позволит харьковчанам летать и в другие города Украины по приемлемой цене.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова.

Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки “первой столицы” к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

В июне текущего года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров, впервые превысив отметку месячного пассажиропотока 100 тыс. человек. Всего за первое полугодие услугами харьковского аэропорта воспользовались 440,2 тысячи человек, что на 21% больше аналогичного периода 2017 года.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp и многие другие.

Украинские Национальные Новости

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