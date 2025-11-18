В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Київ • УНН
В Одесі чоловік прив'язав жінку до лавки після того, як вона розкидала сміття та погрожувала перехожим. Жінка не потребувала медичної допомоги та вибачилася за свою поведінку.
В Одесі невідомий чоловік прив’язав жінку до лавки за те, що вона розкидала сміття. Про це розповіла речниця поліції Одеси Любов Гордієвська журналістці УНН.
Деталі
В Одесі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідома жінка поводила себе неадекватно, розкидала сміття та займала перехожих на вулиці, а також погрожувала розбити вікна.
На цей виклик було скеровано працівників патрульної поліції, коли вони прибули, жінка була прив’язана. Заявниця була на місці. Вона підтвердила, що жінка буянила і невідомий чоловік, перехожий, її прив'язав до лавки скотчем
Жінку було доставлено у райвідділ поліції і допомоги медиків вона не потребувала. Заяву про те, що її прив'язали, вона не писала, натомість, навпаки, вибачилась за свою поведінку.
Наразі цими матеріалами займаються дільничні офіцери поліції, вони встановлюватимуть особу невідомого чоловіка, який прив’язав жінку.