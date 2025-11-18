$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 1178 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 11089 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10233 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 14051 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19436 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 22465 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29449 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24502 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58551 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50265 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 28692 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 18377 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 17219 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 20841 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18111 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 2782 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 11052 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 81497 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 112028 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 103296 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Блогери
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Польща
Китай
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 5222 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18397 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21120 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 33079 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 41834 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Золото

В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

В Одесі чоловік прив'язав жінку до лавки після того, як вона розкидала сміття та погрожувала перехожим. Жінка не потребувала медичної допомоги та вибачилася за свою поведінку.

В Одесі невідомий чоловік прив’язав жінку до лавки за те, що вона розкидала сміття. Про це розповіла речниця поліції Одеси Любов Гордієвська журналістці УНН

Деталі

В Одесі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідома жінка поводила себе неадекватно, розкидала сміття та займала перехожих на вулиці, а також погрожувала розбити вікна.

На цей виклик було скеровано працівників патрульної поліції, коли вони прибули, жінка була прив’язана. Заявниця була на місці. Вона підтвердила, що жінка буянила і невідомий чоловік, перехожий, її прив'язав до лавки скотчем 

- повідомила речниця поліції Одеси Любов Гордієвська. 

Запідозрили у крадіжці мішка цибулі: на Харківщині чоловіка прив'язали до стовпа липкою стрічкою14.03.25, 16:34 • 13127 переглядiв

Жінку було доставлено у райвідділ поліції і допомоги медиків вона не потребувала. Заяву про те, що її прив'язали, вона не писала, натомість, навпаки, вибачилась за свою поведінку. 

Наразі цими матеріалами займаються дільничні офіцери поліції, вони встановлюватимуть особу невідомого чоловіка, який прив’язав жінку.

Алла Кіосак

Сутички
Одеса