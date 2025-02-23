В Одесі пролунав вибух після попередження про ракетну небезпеку
Київ • УНН
У Одесі зафіксовано вибух після оголошення повітряної тривоги та попередження про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря. Мер міста Труханов закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.
Незадовго до того, як у місті пролунав вибух у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку: близько 18:38 повідомили сигнал повітряної тривоги.
Передає УНН із посиланням сторінку мера Одеси Труханова та ПС України.
Деталі
У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях.
- попередив мер міста Одеса Геннадій Труханов.
У Повітряних Силах України було оголошено:
Швидкісні цілі в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Одеси!
Одеса/район - в укриття!
Згодом у місті Одеса почули вибух.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Одесі загорівся приватний будинок, постраждали три людини. Цього ж вечора у кількох областях України було оголошено повітряну тривогу та зафіксовано вибухи.
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