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В Одесі пролунав вибух після попередження про ракетну небезпеку

В Одесі пролунав вибух після попередження про ракетну небезпеку

Київ • УНН

 • 52028 перегляди

У Одесі зафіксовано вибух після оголошення повітряної тривоги та попередження про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря. Мер міста Труханов закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

Незадовго до того, як у місті пролунав вибух у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку: близько 18:38 повідомили сигнал повітряної тривоги.

Передає УНН із посиланням сторінку мера Одеси Труханова та ПС України.

Деталі

У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях.

 - попередив мер міста Одеса Геннадій Труханов.

У Повітряних Силах України було оголошено:

Швидкісні цілі в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Одеси!
Одеса/район - в укриття!

Згодом у  місті Одеса почули вибух.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Одесі загорівся приватний будинок, постраждали три людини. Цього ж вечора у кількох областях України було оголошено повітряну тривогу та зафіксовано вибухи.

Споживання електрики високе, графіків для населення немає, але в Одесі вимушені відключення - Укренерго21.02.25, 10:55 • 28854 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаУНН-Одеса
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна
odesaОдеса

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