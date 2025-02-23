В Одесі пролунав вибух після попередження про ракетну небезпеку

Незадовго до того, як у місті пролунав вибух у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку: близько 18:38 повідомили сигнал повітряної тривоги.

Передає УНН із посиланням сторінку мера Одеси Труханова та ПС України.

Деталі

У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях.

- попередив мер міста Одеса Геннадій Труханов.

У Повітряних Силах України було оголошено:

Швидкісні цілі в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Одеси!

Одеса/район - в укриття!

Згодом у місті Одеса почули вибух.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Одесі загорівся приватний будинок, постраждали три людини. Цього ж вечора у кількох областях України було оголошено повітряну тривогу та зафіксовано вибухи.

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