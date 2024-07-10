В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетной опасности. Впоследствии в Одессе услышали взрыв. Передает УНН со ссылкой на телеграмм-страницу мэра города Одессы Геннадия Труханова и Общественное.

Детали

В Одессе был слышен взрыв после предупреждения об угрозе применения российских ракет.

В Одессе был слышен взрыв - информирует официальный канал Общественного.

До этого в ТГ-канале мэра города Одессы Геннадия Труханова было предупреждение:

Ракета в сторону Одессы. В укрытие! - говорилось в заметке.

Напомним,

УНН сообщал о взрывах в Одесской области: оккупанты нанесли удар баллистической ракетой из Крыма.