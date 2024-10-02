В Міністерстві фінансів США критикують МВФ та пропонують зміни у підходах організації

У США виступили з критикою Міжнародного валютного фонду, запропонувавши зміни до підходів організації. Про це УНН пише з посиланням на Голос Америки.

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Заступник міністра фінансів США Брент Німан, який відповідає за співпрацю з МВФ, перед щорічними зборами МВФ та Світового банку озвучив зауваження щодо роботи МВФ.

Німан сказав, що програми Фонду часто базуються на запевненнях фінансування міжнародних кредиторів, але якщо фінансування на надійшло, організація часто не розкриває деталі затримки та причини.

Німан як приклад наводить програми в Аргентині, Еквадорі та Сурінамі. В Еквадорі успіх програми залежав від фінансування Китаю, який не надав запевнень на довгострокову перспективу. Фонд прямо не назвав Китай, і в документах лише заявив, що країна веде перемовини з "основним двостороннім кредитором".

Посадовець закликає Фонд жорсткіше аналізувати економічну спроможність країн, які мають стабільну економічну ситуацію і доступ до кредитної лінії МВФ, включаючи Мексику, яка має лінію на 90 млрд доларів.

А у сфері нагляду за економікою країн Фонд надає меншу, ніж потрібно, увагу питанням міжнародної торгівлі та курсової конкуренції, що особливо видно на прикладі Китаю, каже посадовець.

Акціонерів Фонду Німан закликає змінити традицію голосувати "утримався" замість "ні", щоб висловити свою опозицію до програм, де є проблеми.

США виступили з критикою Фонду за те, що інколи Фонд продовжує фінансувати програму навіть тоді, коли позичальник не виконує її умови, просто для того, щоб він міг виплатити Фонду за боргами. Якщо країна не виконує реформи, Фонд має обрати заборгованість, вказує посадовець.

Фонд також зменшив середній обсяг програм і покладається на співфінансування програм від інших країн та установ, що збільшує їхній вплив на країни в час, коли їм загрожує економічна криза.

Німан закликає Фонд пильнувати проти фінансування, яке не є прозорим та доступним. В країнах, де поширена корупція, незаконна діяльність, насильство, МВФ може долучати треті сторони до виконання тієї чи іншої програми.

Нагадаємо

Україна та МВФ досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми фінансування на $15,6 млрд. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Також Шмигаль заявив про очікування траншу від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів найближчим часом.

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