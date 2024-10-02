В Министерстве финансов США критикуют МВФ и предлагают изменения в подходах организации

В США выступили с критикой Международного валютного фонда, предложив изменения в подходах организации. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Заместитель министра финансов США Брент Ниман, который отвечает за сотрудничество с МВФ, перед ежегодным собранием МВФ и Всемирного банка озвучил замечания относительно работы МВФ.

Ниман сказал, что программы Фонда часто базируются на заверениях финансирования международных кредиторов, но если финансирование не поступило, организация часто не раскрывает детали задержки и причины.

Ниман в качестве примера приводит программы в Аргентине, Эквадоре и Суринаме. В Эквадоре успех программы зависел от финансирования Китая, который не предоставил заверений на долгосрочную перспективу. Фонд прямо не назвал Китай, и в документах лишь заявил, что страна ведет переговоры с "основным двусторонним кредитором".

Чиновник призывает Фонд жестче анализировать экономическую состоятельность стран, которые имеют стабильную экономическую ситуацию и доступ к кредитной линии МВФ, включая Мексику, которая имеет линию на 90 млрд долларов.

А в сфере надзора за экономикой стран Фонд уделяет меньшее, чем нужно, внимание вопросам международной торговли и курсовой конкуренции, что особенно видно на примере Китая, говорит чиновник.

Акционеров Фонда Неман призывает изменить традицию голосовать "воздержался" вместо "нет", чтобы выразить свою оппозицию к программам, где есть проблемы.

США выступили с критикой Фонда за то, что иногда Фонд продолжает финансировать программу даже тогда, когда заемщик не выполняет ее условия, просто для того, чтобы он мог выплатить Фонду по долгам. Если страна не выполняет реформы, Фонд должен выбрать задолженность, указывает чиновник.

Фонд также уменьшил средний объем программ и полагается на софинансирование программ от других стран и учреждений, что увеличивает их влияние на страны во время, когда им угрожает экономический кризис.

Неман призывает Фонд следить против финансирования, которое не является прозрачным и доступным. В странах, где распространена коррупция, незаконная деятельность, насилие, МВФ может привлекать третьи стороны к выполнению той или иной программы.

Напомним

Украина и МВФ достигли договоренности о пятом пересмотре программы финансирования на $15,6 млрд. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина выполняет все реформы и структурные маяки. Также Шмыгаль заявил об ожидании транша от МВФ в размере 1,1 млрд долларов в ближайшее время.

МВФ отложил запланированные консультации с россией