В Індії горіла лікарня з хворими на COVID-19: загинули 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У штаті Гуджарат в Індії сталася пожежа у “ковідній” лікарні, загинули щонайменше 15 людей. Про це пише УНН за посиланням на АР.
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Сьогодні вночі, 1 травня, в місті Бхаруч горіла лікарня, де перебувають хворі на коронавірус. Зазначають, що загоряння відбулося на 1 поверсі чотириповерхової будівлі. Внаслідок пожежі, яку ліквідували впродовж години, загинули 15 людей.
Як інформують у правоохоронних органах, п'ятдесятьох інших хворих вдалося врятувати.
Причина загоряння наразі невідома.
Нагадаємо
У передмісті індійського Мумбаї у COVID-лікарні 22 квітня сталася пожежа, де загинули 12 осіб.