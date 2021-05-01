В Індії горіла лікарня з хворими на COVID-19: загинули 15 людей

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Сьогодні вночі, 1 травня, в місті Бхаруч горіла лікарня, де перебувають хворі на коронавірус. Зазначають, що загоряння відбулося на 1 поверсі чотириповерхової будівлі. Внаслідок пожежі, яку ліквідували впродовж години, загинули 15 людей.

Як інформують у правоохоронних органах, п'ятдесятьох інших хворих вдалося врятувати.

Причина загоряння наразі невідома.

Нагадаємо

У передмісті індійського Мумбаї у COVID-лікарні 22 квітня сталася пожежа, де загинули 12 осіб.