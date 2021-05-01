В Индии горела больница с больными COVID-19: погибли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В штате Гуджарат в Индии произошел пожар в “ковидной” больнице, погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом пишет УНН за ссылкой на АР.
Детали
Сегодня ночью, 1 мая, в городе Бхаруч горела больница, где находятся больные коронавирус. Отмечают, что возгорание произошло на 1 этаже четырехэтажного здания. В результате пожара, который ликвидировали в течение часа, погибли 15 человек.
Как информируют в правоохранительных органах, пятидесяти других больных удалось спасти.
Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним
В пригороде индийского Мумбаи в COVID-больницу 22 апреля произошла пожар, где погибли 12 человек.